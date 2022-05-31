Тульский «Арсенал» получил лицензию для выступления в ФНЛ
Поделиться
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования клубов принял решение удовлетворить апелляционную жалобу тульского «Арсенал» и выдать клубу лицензию РФС II, информирует официальный сайт организации.
Лицензия РФС II позволит «Арсеналу» принять участие в розыгрыше ФНЛ сезона-2022/2023.
Апелляции футбольных клубов «Томь» (Томск), Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный), «Металлург» (Липецк) будут рассмотрены 3 июня.
Напомним, около недели назад стало известно, что Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензий РФС I или II клубам «Арсенал», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург», «Форте» и «Строгино». Отказ в выдаче лицензий обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
15:23
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:29
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:31
-
12:17
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
12:01
Партнерский контент