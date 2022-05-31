Тульский «Арсенал» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования клубов принял решение удовлетворить апелляционную жалобу тульского «Арсенал» и выдать клубу лицензию РФС II, информирует официальный сайт организации.

Лицензия РФС II позволит «Арсеналу» принять участие в розыгрыше ФНЛ сезона-2022/2023.

Апелляции футбольных клубов «Томь» (Томск), Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный), «Металлург» (Липецк) будут рассмотрены 3 июня.

Напомним, около недели назад стало известно, что Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензий РФС I или II клубам «Арсенал», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург», «Форте» и «Строгино». Отказ в выдаче лицензий обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев.