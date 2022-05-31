Леон Горецка заявил, что в немецких школах недостаточно хорошо изучают вопрос о расизме

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка выразил мнение о том, что в немецких школах недостаточно хорошо изучаются проблемы расизма.

«Я считаю, что с образовательной системой в Германии что-то не так. Многое точно можно улучшить. И это погружает нас в эпицентр проблемы: люди не рождаются расистами. И, в частности, дети – это идеальный пример того, что расизм – это не что-то естественное, а что-то приобретённое. Расизм появляется, когда у человека есть личные проблемы, и это мышление годами закрепляется в головах у людей.

Я думаю, спорт уже сейчас многое делает для борьбы с расизмом. Как я говорил, сами команды – лучший пример. Посмотрите на клубы немецкой Бундеслиги и на сборную Германии. Там разнообразный состав. Это идеальный пример того, что это не недостаток, а преимущество.

Каждый должен смотреть шире в своей сфере, и это будет действовать на общество в целом. Считаю, важно учиться у кумиров. Просто посмотрите на футбольные команды – из этого можно многое извлечь», — приводит слова Горецки Sky Sport Germany.