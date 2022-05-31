«Барселона» намерена отправить своего нападающего в аренду
Поделиться
Испанская «Барселона» планирует отправить нападающего команды Мартина Брейтуэйта в аренду на сезон-2022/2023. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, в 30-летнем датчанине заинтересованы «Валенсия», «Сельта» и английский «Брайтон», но они могут столкнуться с проблемой при выплате ему зарплаты. Сам Брейтуэйт не хочет покидать «Барселону».
Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
16:04
-
16:02
-
15:41
-
15:36
-
15:23
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:29
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:15
Партнерский контент