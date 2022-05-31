«Барселона» намерена отправить своего нападающего в аренду

Испанская «Барселона» планирует отправить нападающего команды Мартина Брейтуэйта в аренду на сезон-2022/2023. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в 30-летнем датчанине заинтересованы «Валенсия», «Сельта» и английский «Брайтон», но они могут столкнуться с проблемой при выплате ему зарплаты. Сам Брейтуэйт не хочет покидать «Барселону».

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.