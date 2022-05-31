Кевин Де Брёйне получил тренерскую лицензию уровня А

Несколько действующих бельгийских футболистов получили тренерскую лицензию уровня UEFA A, информирует журналист Кристоф Терье в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, тренерские лицензии UEFA A получили: Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», Юри Тилеманс из «Лестер Сити», Дрис Мертенс из «Наполи», Ян Вертонген из «Бенфики», Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии» и Леандро Троссард из «Брайтон энд Хоув Альбион». Вероятно, это не весь список бельгийских игроков, получивших лицензию.

Тренерская лицензия уровня UEFA A – это вторая лицензия в иерархии, выше неё только лицензия Pro. С тренерским разрешением уровня A можно возглавлять молодёжные команды до 18 лет, дубли клубов из высших дивизионов, а также команды, выступающие во втором по значимости дивизионе той или иной страны.