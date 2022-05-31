Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Де Брёйне получил тренерскую лицензию уровня А

Кевин Де Брёйне получил тренерскую лицензию уровня А
Комментарии

Несколько действующих бельгийских футболистов получили тренерскую лицензию уровня UEFA A, информирует журналист Кристоф Терье в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, тренерские лицензии UEFA A получили: Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», Юри Тилеманс из «Лестер Сити», Дрис Мертенс из «Наполи», Ян Вертонген из «Бенфики», Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии» и Леандро Троссард из «Брайтон энд Хоув Альбион». Вероятно, это не весь список бельгийских игроков, получивших лицензию.

Тренерская лицензия уровня UEFA A – это вторая лицензия в иерархии, выше неё только лицензия Pro. С тренерским разрешением уровня A можно возглавлять молодёжные команды до 18 лет, дубли клубов из высших дивизионов, а также команды, выступающие во втором по значимости дивизионе той или иной страны.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022