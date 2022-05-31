Вратарь «Викинга» в домашних матчах клуба двигает штанги ворот, сокращая створ на 15-20 см

Вратарь норвежского клуба «Викинг» Патрик Гуннарссон придумал необычный способ помочь своему клубу в домашних матчах. За несколько секунд до того, как главный судья даёт свисток, и после того, как помощник судьи привычно проверил и осмотрел ворота, Патрик Гуннарссон принимается со всей силы вбивать штангу внутрь. Затем он переходит к другой стойке ворот и делает то же самое. В результате этих действий створ ворот уменьшается на 15-20 см. Об этом сообщает Aftenposten.

Патрик Гуннарссон уверяет, что это просто его обычный ритуал перед матчами. Он отрицает, что цель состоит в том, чтобы уменьшить створ ворот. Вратарь «Викинга» признаётся, что эти действия заставляют его чувствовать себя комфортно.

Отмечается, что вратарь «Викинга» проделал те же действия в последних двух домашних матчах с «Ервом» и «Хам-Камом» в чемпионате Норвегии.

Гуннарссон считает, что проверка того, остаются ли ворота на месте, является задачей судьи. Когда ему возразили, что он делает это после проверок судей, вратарь «Викинга» невозмутимо ответил, что был уверен, что проделывает свой ритуал до того, как судья осматривает ворота.