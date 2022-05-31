«Спартак» показал, что осталось за кадром победного финала Кубка России

Пресс-служба московского «Спартака» продемонстрировала, что осталось за кадром финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Напомним, в решающей встрече красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик опубликован на YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).