Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного финала Кубка России

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного финала Кубка России
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» продемонстрировала, что осталось за кадром финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Напомним, в решающей встрече красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик опубликован на YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее
«Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде «Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022