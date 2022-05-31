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Защитник «Рубина» Уремович перешёл в «Герту»

Защитник «Рубина» Уремович перешёл в «Герту»
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Защитник «Рубина» Филип Уремович продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Футболист подписал контракт с берлинской «Гертой».

Соглашение «Герты» с 25-летним хорватом рассчитано до 2026 года. Отмечается, что футболист присоединился к берлинскому клубу на правах свободного агента.

«Я хочу сделать следующий шаг в своей карьере, продолжать совершенствоваться и помогать команде — вот почему я здесь», — приводит слова Уремовича официальный сайт «Герты».

Напомним, после санкций ФИФА и УЕФА в адрес России Уремович воспользовался правом приостановки контракта с «Рубином». В марте игрок присоединился к «Шеффилд Юнайтед», а его агент подчеркнул, что переход в британский клуб – временный и Уремович якобы вернётся в «Рубин» после 30 июня.

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