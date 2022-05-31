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Полузащитник «Урала» Аугустыняк покинул клуб

Полузащитник «Урала» Аугустыняк покинул клуб
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Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк покинул екатеринбургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!» — сказал поляк.

Напомним, Рафал пришёл в «Урал» в июне 2019 года. За три года в клубе он забил девять мячей, отдал шесть передач и провёл 87 матчей, три которых с повязкой на голове после столкновений с игроками соперника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн. «Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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