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Игроки «Ростова» вернутся из отпуска 12 июня

Игроки «Ростова» вернутся из отпуска 12 июня
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«Ростов» сообщил сроки начала предсезонной подготовки основной команды клуба.

Футболисты «Ростова» вернутся из отпуска 12 июня и соберутся на клубной базе. До 16 июня команда Валерия Карпина будет проходить углублённое медицинское обследование, после чего начнётся первый сбор, который пройдёт в Ростове-на-Дону. Сбор завершится 30 июня.

«Ростов» в 30 матчах набрал 38 очков и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит».

Напомним, в новом розыгрыше РПЛ примут участие следующие клубы: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Оренбург», «Торпедо» и «Факел».

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