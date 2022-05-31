Аллегри: был момент, когда Дибала думал, что он новый Месси

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об аргентинском нападающем Пауло Дибале, который летом покинет туринский клуб.



«Дибала должен вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда Пауло думал, что он новый Месси. Нельзя копировать кого-то или подражать кому-то. Дибала может многое дать футболу, у него есть выдающиеся технические качества. Он должен обрести себя», — приводит слова Аллегри Goal.com со ссылкой на DAZN.



Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.

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