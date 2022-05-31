Защитники «Динамо» Варела и Бальбуэна вызваны в сборные Уругвая и Парагвая

Защитники «Динамо» парагваец Фабиан Бальбуэна и уругваец Гильермо Варела вызваны в свои национальные команды. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Фабиан вместе с парагвайской командой отправится на два товарищеских матча в Азию. 3 июня парагвайцы встретятся с японцами, а 11-го числа – с южнокорейцами. Варела вместе с уругвайской командой проведёт три контрольные встречи: с Мексикой, США и Ямайкой.
Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.
В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.
- 31 мая 2022
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