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Артём Ребров поделился эмоциями от победы в Кубке России

Артём Ребров поделился эмоциями от победы в Кубке России
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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, занимающий должность технического координатора в клубе, рассказал об эмоциях после победы в Кубке России.

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — ещё круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещё.

Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока. Спасибо клубу, тренерскому штабу и Луке Каттани за такую возможность», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России.

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