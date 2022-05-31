Артём Ребров поделился эмоциями от победы в Кубке России

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, занимающий должность технического координатора в клубе, рассказал об эмоциях после победы в Кубке России.
«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — ещё круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещё.
Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока. Спасибо клубу, тренерскому штабу и Луке Каттани за такую возможность», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России.
- 31 мая 2022
-
19:55
-
19:40
-
19:38
-
19:34
-
19:19
-
19:08
-
18:48
-
18:44
-
18:34
-
18:26
-
18:18
-
18:03
-
17:58
-
17:39
-
17:38
-
17:33
-
17:21
-
17:17
-
16:59
-
16:58
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
16:04
-
16:02
-
15:41
-
15:36
-
15:23
-
15:16
-
15:09
-
15:00