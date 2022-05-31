Артём Ребров поделился эмоциями от победы в Кубке России

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, занимающий должность технического координатора в клубе, рассказал об эмоциях после победы в Кубке России.

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — ещё круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещё.



Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока. Спасибо клубу, тренерскому штабу и Луке Каттани за такую возможность», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России.