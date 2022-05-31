Президент «Барселоны» резко ответил на слова главы Ла Лиги о возможных трансферах клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта резко отреагировал на слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который ранее заявил, что каталонский клуб сейчас не может позволить себе трансфер нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.



«Не знаю, намеренно ли Тебас даёт такие комментарии. Если он делает это сознательно, это недопустимо, потому что просматривается явное желание навредить интересам «Барселоны». Если это сделано непреднамеренно, то это очередное доказательство словесной несдержанности Тебаса и его стремления к популярности», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны».

Напомним, накануне, 30 мая, Левандовски заявил, что хочет покинуть «Баварию». Сообщалось, что главным претендентом на нападающего является «Барселона».

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур: