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Игрок «Енисея» Зотов перешёл в «Рубин»

Игрок «Енисея» Зотов перешёл в «Рубин»
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Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перешёл в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Россиянин подписал двухлетний контракт с командой Леонида Слуцкого.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Игроком красно-белых Зотов был до 2016 года, проведя в составе команды 38 матчей, забив гол и отдав две результативные передачи. Также по ходу карьеры Зотов выступал за московскую «Жемчужину Сочи», «Томь», «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо».

С 2018 года Зотов выступает за «Енисей». Его контракт с красноярским клубом истекает в конце сезона. В 118 матчах за команду Зотов забил девять голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее «Чемпионат» сообщал о трансфере.

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