Игрок «Енисея» Зотов перешёл в «Рубин»

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перешёл в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Россиянин подписал двухлетний контракт с командой Леонида Слуцкого.
Зотов является воспитанником московского «Спартака». Игроком красно-белых Зотов был до 2016 года, проведя в составе команды 38 матчей, забив гол и отдав две результативные передачи. Также по ходу карьеры Зотов выступал за московскую «Жемчужину Сочи», «Томь», «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо».
С 2018 года Зотов выступает за «Енисей». Его контракт с красноярским клубом истекает в конце сезона. В 118 матчах за команду Зотов забил девять голов и отдал 18 результативных передач.
Ранее «Чемпионат» сообщал о трансфере.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео:
- 31 мая 2022
-
21:23
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
19:55
-
19:40
-
19:38
-
19:34
-
19:19
-
19:08
-
18:48
-
18:44
-
18:34
-
18:26
-
18:18
-
18:03
-
17:58
-
17:39
-
17:38
-
17:33
-
17:21
-
17:17
-
16:59
-
16:58
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
16:14