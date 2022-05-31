Ксения Коваленко — в символической сборной 12-го тура женской Суперлиги по версии фанатов

Суперлига представила символическую сборную 12-го тура женской Суперлиги по версии болельщиков.



Полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко, попавшая в символическую сборную, отметилась забитым голом в матче 12-го тура женской Суперлиги с «Краснодаром» (4:0). В символическую команду вошли четыре футболистки ЦСКА и «Ростова», две футболистки «Локомотива» и вратарь «Рубина».



Символическая сборная 12-го тура Суперлиги: Альбина Фомченко («Рубин»), Инна Новикова («Ростов»), Анна Беломытцева («Локомотив»), Юлия Запотичная («Ростов»), Маргарита Мануйлова (ЦСКА), Надежда Колтакова («Ростов»), Маргарита Черномырдина (ЦСКА), Ксения Коваленко (ЦСКА), Алёна Рузина («Локомотив»), Лиана Юхаева («Ростов»), Онгене Абуди (ЦСКА).

Фото: пресс-служба Суперлиги