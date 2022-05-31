Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды, сообщает L'Equipe.
По информации источника, специалист уехал из расположения сборной Франции, которая готовится к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА, из-за смерти отца. Временно национальной командой будет руководить Ги Стефан, занимающий пост ассистента Дешама.
Напомним, в групповом этапе Лиги наций УЕФА сборной Франции предстоит встретиться с национальными командами Дании, Хорватии и Австрии. В матче 1-го тура группового этапа французская сборная сыграет с Данией. Встреча пройдёт 3 июня на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 21:45 мск. Сборная Франции — действующий чемпион мира.
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