Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды, сообщает L'Equipe.



По информации источника, специалист уехал из расположения сборной Франции, которая готовится к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА, из-за смерти отца. Временно национальной командой будет руководить Ги Стефан, занимающий пост ассистента Дешама.

Напомним, в групповом этапе Лиги наций УЕФА сборной Франции предстоит встретиться с национальными командами Дании, Хорватии и Австрии. В матче 1-го тура группового этапа французская сборная сыграет с Данией. Встреча пройдёт 3 июня на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 21:45 мск. Сборная Франции — действующий чемпион мира.