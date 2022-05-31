«Зенит» стал лидером РПЛ по среднему проценту владения мячом за матч

«Зенит» стал лидером Российской Премьер-Лиги по среднему проценту владения мячом за матч в завершившемся сезоне.

Петербуржцы в среднем владели мячом 59,9% игрового времени. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» — «быки» набрали 56,8%, третий — ЦСКА с 55,3% владения за игру.

Игроки «Динамо» в завершившемся розыгрыше 16 раз попали в штангу или перекладину. Игроки «Сочи» 15 раз попали в каркас ворот, на третьем месте по этому показателю — «Зенит» с 14 попаданиями в штанги.

Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России. «Сочи» стал серебряным призёром чемпионата России по футболу.