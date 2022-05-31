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«Зенит» показал самый высокий процент точности паса в Премьер-Лиге

«Зенит» показал самый высокий процент точности паса в Премьер-Лиге
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«Зенит» стал лидером Российской Премьер-Лиги по точности передач в завершившемся сезоне.

Петербуржцы в среднем пасовали с точностью 84,5%. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» — «быки» набрали 80,7%, третьи — «Крылья Советов» с 80,2%.

Игроки «Динамо» в завершившемся розыгрыше 16 раз попали в штангу или перекладину. Игроки «Сочи» 15 раз попали в каркас ворот, на третьем месте по этому показателю — «Зенит» с 14 попаданиями в штанги.

Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России. «Сочи» стал серебряным призёром чемпионата России по футболу.

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