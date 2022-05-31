«Одно из самых сложных решений в карьере». Перишич прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал заключение контракта с «Тоттенхэм Хотспур».
«Знаю, что это обычное дело, но для меня это было одно из самых сложных решений, которое мне приходилось принимать в карьере. Я решил осуществить свою мечту — играть в английской Премьер-лиге. Теперь я готов к «Тоттенхэму», — приводит слова Перишича журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
Соглашение 33-летнего хорватского футболиста с английским клубом рассчитано до 2024 года. Перишич присоединится к «Тоттенхэму» 1 июля после истечения срока действия контракта с итальянским клубом.
Напомним, Перишич выступал за «Интер» с 2015 года. В прошедшем сезоне хорватский футболист провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.
- 31 мая 2022
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