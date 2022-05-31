«Рубин» за день объявил о пяти трансферах
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте за день объявил о пяти состоявшихся трансферах.
Сегодня стало известно о переходах полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова. Также стало известно, что команду покинул защитник Филип Уремович.
Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей Российской Премьер-Лиги, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте матча РПЛ 30-го тура с «Уфой» нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
Новость по темеЗащитник «Рубина» Уремович покинул команду из-за вылета в ФНЛ
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