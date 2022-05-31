Ван Бастен — о финале ЛЧ: хотим смотреть футбол, но вынуждены наблюдать, как кто-то поёт
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Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен негативно высказался о выступлении кубино-американской певицы Камилы Кабейо перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал».
«Мы хотим смотреть футбол, а вместо этого вынуждены наблюдать, как кто-то поёт с танцорами. УЕФА и ФИФА пытаются заработать на футбольном матче. Уберите это подальше от нас, мы хотим смотреть футбол», — приводит слова ван Бастена Sport Bible.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» завершился победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче, проходившем на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
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