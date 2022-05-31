Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Марселе»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может стать игроком «Марселя». Об этом сообщает Foot Mercato.



По информации источника, с бельгийцем уже связывалось руководство французского клуба, несмотря на интерес команд английской Премьер-лиги. Ранее наставник «шмелей» Марко Розе сообщил, что бельгиец покинет клуб по окончании сезона.

Аксель Витсель выступает за немецкий клуб с 2018 года. Всего за «шмелей» бельгийский полузащитник в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.



С 2012 по 2017 год Витсель выступал в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок. С 2008 года хавбек вызывается в сборную Бельгии.