Фрэнк Лэмпард оштрафован на € 35 тыс. за критику арбитра

Главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда оштрафовали за критику работы арбитра Стюарта Атвелла в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Напомним, после матча Лэмпард выразил недовольство неназначенным пенальти в ворота «Ливерпуля», отметив, что если бы нарушение было на форварде Мохамеде Салахе, то в ворота «Эвертона» назначили бы 11-метровый удар.
После рассмотрения комментария Лэмпарда FA приняла решение оштрафовать специалиста на £ 30 тыс. (около € 35 тыс.).
«Эвертон» в 38 матчах набрал 39 очков и занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
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