Депай: хочу остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал о своём будущем в каталонском клубе.
«Хотел бы я остаться в команде? Да. Сезон сложился не так, как я планировал. Ушёл Лионель Месси, это тоже стало неожиданностью. Я травмировался в неподходящий момент и пропустил много матчей», — цитирует игрока NOS.
Ранее стало известно, что испанский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на усиление команды. Действующее соглашение с Депаем истекает в конце следующего сезона.
Напомним, Депай перешёл в «Барселону» в статусе свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
Депай забивает с передачи Дембеле:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 июня 2022
-
01:54
-
01:47
-
01:28
-
01:28
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:24
-
00:21
-
00:02
- 31 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:04
-
21:45
-
21:38
-
21:23
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
19:55
-
19:40
-
19:38