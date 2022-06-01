Депай: хочу остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал о своём будущем в каталонском клубе.

«Хотел бы я остаться в команде? Да. Сезон сложился не так, как я планировал. Ушёл Лионель Месси, это тоже стало неожиданностью. Я травмировался в неподходящий момент и пропустил много матчей», — цитирует игрока NOS.

Ранее стало известно, что испанский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на усиление команды. Действующее соглашение с Депаем истекает в конце следующего сезона.



Напомним, Депай перешёл в «Барселону» в статусе свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Депай забивает с передачи Дембеле:

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