Инсинье: Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье высказался о Лионеле Месси в преддверии матча Финалиссимы с Аргентиной.



Думаю, что Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то моё признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Завтра наша команда будет противостоять Месси и Ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч», — цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.

В прошедшем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» в 34 матчах во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.