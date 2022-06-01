Азар рассказал о травме, которая мешала ему проявить себя в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своём состоянии здоровья.



«Я никогда не думал покидать клуб, потому что я знаю, что могу внести свой вклад. Раньше я был не в лучшем состоянии, чтобы отдать себя полностью на поле. Клуб это знает. Полтора года у меня болит голеностоп. Сейчас я имею все условия, чтобы показывать хороший футбол. У меня больше нет проблем с голеностопом и других травм. Всё отлично», — цитирует Азара Marca.

В прошедшем сезоне бельгийский футболист сыграл за «Реал» 23 матча во всех турнирах, забив один гол, а также отдав две результативные передачи.Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2024 года.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов.