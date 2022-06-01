Манчини: после матча с Аргентиной у нас будет гораздо больше молодых игроков

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился, что он планирует сделать упор на молодых футболистов после игры с Аргентиной.
«Я считаю, что матч Италии с Аргентиной это классика мирового футбола. Болельщики вспомнят многих легендарных игроков благодаря такой игре. Будет отличный, очень захватывающий матч. Жаль, что мы остались без ключевых игроков — Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Наш соперник такой же сильный, как и мы.
Завтрашним матчем завершится определённый цикл. Это не значит, что команду покинут много футболистов. Но после этого матча мы станем вызывать в сборную больше молодых игроков, чтобы понять их уровень и узнать, смогут ли они помочь нам в будущем», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.
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