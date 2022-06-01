Бельерин покинет «Арсенал» на постоянной основе
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Защитник лондонского «Арсенела» Эктор Бельерин покинет «канониров" в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Маттео Моретто, Эктор склоняется к тому, чтобы остаться в «Бетисе», в котором он играл минувший сезон на правах годичной аренды. Кроме того, итальянская «Фиорентина» заинтересована в переходе крайнего защитника.
Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» истекает в 2020-м.
Напомним, «Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач за испанцев. Также в его активе четыре товарищеские игры за лондонцев в товарищеских матчах.
Рыночная стоимость Бельерина оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.
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