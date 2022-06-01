Бельерин покинет «Арсенал» на постоянной основе

Защитник лондонского «Арсенела» Эктор Бельерин покинет «канониров" в летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Маттео Моретто, Эктор склоняется к тому, чтобы остаться в «Бетисе», в котором он играл минувший сезон на правах годичной аренды. Кроме того, итальянская «Фиорентина» заинтересована в переходе крайнего защитника.



Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» истекает в 2020-м.



Напомним, «Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач за испанцев. Также в его активе четыре товарищеские игры за лондонцев в товарищеских матчах.

Рыночная стоимость Бельерина оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.