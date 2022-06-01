В Сети появились изображения гостевой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2022/2023

В сети появились фотографии новой выездной формы «Манчестер Юнайтед» на предстоящий сезон-2022/2023, сообщает TalkSport.

В прошлом сезоне гостевой комплект напоминал синюю форму клуба из сезона-1990/1992, и эти новые просочившиеся фотографии, на которых белая футболка сочетается с черными шортами, предполагают, что это отсылка к успеху команды в сезоне-2010/2011, когда «манкунианцы» последний раз доходили до финала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили «Барселоне» (1:3).

Гостевой комплект «Манчестер Юнайтед» на сезон-2022/2023.

Около недели назад были опубликованы снимки и предполагаемого домашнего комплекта формы, особенностью которого стали узоры на воротнике.

Домашний комплект «Манчестер Юнайтед» на сезон-2022/2023.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков в 38 матчах. Следующий сезон «манкунианцы» начнут под руководством нового наставника — 52-летнего нидерландского специалиста Эрика тен Хага.