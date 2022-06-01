Тяжелейшая победа Надаля над Джоковичем и возвращение Радулова в КХЛ. Главное к утру
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4-часовой матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос», возвращение 37-летнего Александра Радулова в КХЛ и победа «Колорадо» над «Эдмонтоном» в Кубке Стэнли.
- Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
- Александр Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом».
- «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче финала Запада. Команды забили 14 голов.
- Даниил Медведев 13 июня может стать первой ракеткой мира.
- Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
- «Локомотив» объявил об уходе Бориса Ротенберга.
- «Ред Булл» объявил о продлении контракта с Серхио Пересом на два сезона.
- Надаль после победы над Джоковичем на «Ролан Гаррос» высказался о завершении карьеры.
- «Рубин», вылетевший в ФНЛ, за день подписал сразу пять футболистов.
- «Тоттенхэм» объявил о переходе Ивана Перишича.
- Руководство «Манчестер Сити» сообщило Зинченко, что готово отпустить его.
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