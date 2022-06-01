Тяжелейшая победа Надаля над Джоковичем и возвращение Радулова в КХЛ. Главное к утру

4-часовой матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос», возвращение 37-летнего Александра Радулова в КХЛ и победа «Колорадо» над «Эдмонтоном» в Кубке Стэнли.