Озил выступил с заявлением о своём будущем в «Фенербахче»

33-летний немецкий атакующий полузащитник турецкого «Фенербахче» Месут Озил в «Твиттере» опубликовал заявление по поводу различных слухов о своём возможном уходе из клуба.

«Я вынужден сделать заявление по поводу распространяемой ложной информации относительно моего будущего в другом клубе. Гордо заявляю, что достиг своей карьерной цели, подписав контракт с «Фенербахче», любовью моего детства, даже не получая зарплату в первые шесть месяцев. Поэтому готов повторить ещё раз, что не закончу свою карьеру в другой команде, кроме «Фенербахче». На время действия моего контракта моя единственная цель — полностью отдаваться этому клубу. Это решение окончательное и не подлежит сомнению.

Однако если руководство клуба примет иное решение, то я приму его с уважением. С моей стороны будет полная самоотдача на протяжении всего времени. Главное – это «Фенербахче». С любовью и уважением к великим болельщикам клуба!» — гласит публикация Озила в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.