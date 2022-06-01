«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы». «Уфа» опубликовала загадочный ролик

Пресс-служба «Уфы» в своём телеграм-канале опубликовала видеоролик, который рассказывает о главных вехах клуба за его историю. Посвящён он вылету команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Права на видео принадлежат Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Посмотреть его можно в телеграм-канале «Уфы».
«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы! Это было красивое путешествие! Продолжение следует...» — гласит подпись под видео.
В ролике показано, как команда добилась повышения в РПЛ по итогам сезона-2013/2014, впервые вышла и сыграла в еврокубках. Опубликованы и кадры прощания с футболистами, которые покинули команду в предыдущие два дня. Сопровождается видео композицией группы ДДТ — «Это всё…»
Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видео:
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