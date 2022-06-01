Горецка: в знак уважения к общей истории Левандовски и «Бавария» должны отбросить эмоции

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поделился мнением о желании нападающего Роберта Левандовского покинуть немецкий клуб.



«Левандовски и «Бавария» вместе пережили невероятную историю успеха. И в знак уважения к этой истории я был бы счастлив, если бы обе стороны отбросили эмоции и попытались найти хорошее решение, которое удовлетворит каждого участника процесса», — приводит слова Горецки Goal.com.



Напомним, контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач. По данным СМИ, главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».