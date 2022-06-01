Горецка: в знак уважения к общей истории Левандовски и «Бавария» должны отбросить эмоции
Поделиться
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поделился мнением о желании нападающего Роберта Левандовского покинуть немецкий клуб.
«Левандовски и «Бавария» вместе пережили невероятную историю успеха. И в знак уважения к этой истории я был бы счастлив, если бы обе стороны отбросили эмоции и попытались найти хорошее решение, которое удовлетворит каждого участника процесса», — приводит слова Горецки Goal.com.
Напомним, контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач. По данным СМИ, главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».
Комментарии
- 1 июня 2022
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
08:30
-
07:33
-
07:32
-
07:06
-
06:07
-
05:49
-
05:24
-
04:37
-
04:06
-
02:42
-
02:14
-
01:54
-
01:47
-
01:28
-
01:28
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:24
-
00:21
-
00:02
- 31 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
Партнерский контент