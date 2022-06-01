«Милан» не может договориться по контракту с Леау, им интересуются «Реал» и «ПСЖ»

«Милан» намерен подписать новое соглашение с нападающим Рафаэлом Леау. Итальянский клуб ведёт переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, Мендеш уже отклонил предложение «Милана» по зарплате для 22-летнего футболиста в размере € 4,5 млн в год до 2026-го. Жорже просит для своего клиента € 7 млн, «Милан» готов платить португальскому нападающему € 6 млн.
Леау стал футболистом «Милана» в 2019 году, а его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Леау готовы подписать «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «ПСЖ».
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видео:
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