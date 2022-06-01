Манчини: Месси похож на Марадону. Он один из лучших футболистов в истории

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча Финалиссимы с Аргентиной поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси.
«На мой взгляд, Месси — лучший игрок мира. У меня была возможность наблюдать за игрой Марадоны в течение нескольких лет в Италии, и я думаю, что Месси похож на него. Он один из лучших футболистов в истории. В минувшем сезоне Месси забил не так много голов, вероятно, потому, что сменил команду после 20 лет в «Барселоне». Иногда нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. Но я по-прежнему считаю его лучшим игроком. В матче Финалиссимы нам придётся внимательно следить за Лионелем, потому что он способен переломить ход игры за одну секунду», — приводит слова Манчини L'Equipe.
Главные враги Лионеля Месси в футболе
- 1 июня 2022
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:27
-
10:21
-
10:20
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
08:30
-
07:33
-
07:32
-
07:06
-
06:07
-
05:49
-
05:24
-
04:37
-
04:06
-
02:42
-
02:14
-
01:54