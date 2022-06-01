Манчини: Месси похож на Марадону. Он один из лучших футболистов в истории

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча Финалиссимы с Аргентиной поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси.



«На мой взгляд, Месси — лучший игрок мира. У меня была возможность наблюдать за игрой Марадоны в течение нескольких лет в Италии, и я думаю, что Месси похож на него. Он один из лучших футболистов в истории. В минувшем сезоне Месси забил не так много голов, вероятно, потому, что сменил команду после 20 лет в «Барселоне». Иногда нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. Но я по-прежнему считаю его лучшим игроком. В матче Финалиссимы нам придётся внимательно следить за Лионелем, потому что он способен переломить ход игры за одну секунду», — приводит слова Манчини L'Equipe.

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