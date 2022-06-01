«Большое разочарование». Алан Ширер — о выступлении «Ливерпуля» в сезоне-2021/2022

Бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» в сезоне-2021/2022.



«Больно, очень больно. Остаться вторыми в напряжённой борьбе в английской Премьер-лиге, а затем уступить в финале Лиги чемпионов — это большое разочарование. Несмотря на эту боль, «Ливерпуль» может гордиться работой, проделанной в минувшем сезоне. Они смогли привезти два трофея на «Энфилд», — приводит слова Ширера Empire of the Kop со ссылкой на программу Football Daily на BBC Radio 5 Live.



Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов УЕФа, в котором проиграл мадридскому «Реалу» (0:1).