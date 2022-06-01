Зинченко: Украина хочет поехать на чемпионат мира и подарить украинскому народу эмоции

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что его сборная хочет поехать на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«Касаемо футбола, то у сборной Украины есть своя мечта: мы хотим поехать на чемпионат мира. Хотим подарить украинскому народу невероятные эмоции, потому что они заслуживают их в этот момент.

«Наше настроение я бы назвал боевым, потому что все понимают, что происходит на Украине в эти дни», — приводит слова Зинченко The Telegraph.

Cегодня, 1 июня, сборная Украины сыграет с Шотландией в полуфинальном матче за право выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Победитель этой встречи сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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