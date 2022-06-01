«Бенфика» готова расстаться с Нуньесом за € 68 млн. «МЮ» — главный претендент на форварда
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«Бенфика» оценила уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса в € 68 млн. Отмечается, что английский «Манчестер Юнайтед» является одним из главных претендентов на подписание 22-летнего нападающего португальского клуба. Об этом сообщает talkSPORT.
Ранее появлялась информация о том, что уругвайский форвард принял решение отказаться от перехода в «МЮ», поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В минувшем сезоне Дарвин Нуньес забил 34 гола в матчах за португальскую «Бенфику». С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
Дарвин Нуньес провёл девять матчей за сборную Уругвая и забил два гола. Он надеется поехать на чемпионат мира 2022 года в Катар.
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