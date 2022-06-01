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«Барселона» закрыла сделки по двум игрокам, но не может их зарегистрировать

«Барселона» закрыла сделки по двум игрокам, но не может их зарегистрировать
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«Барселона» согласовала сделки по переходу полузащитника Франка Кессье и защитника Андреаса Кристенсена. Оба футболиста перейдут в команду свободными агентами, но пока не могут быть зарегистрированы из-за финансового фэйр-плей. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, и Кессье, и Кристенсен получили от «Барселоны» гарантии. Их переход в клуб — дело времени.

Предыдущим клубом 25-летнего Кессье был итальянский «Милан». В минувшем сезоне ивуариец в 39 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал результативную передачу.

26-летний Кристенсен с 2012 года выступал в составе лондонского «Челси». В сезоне-2021/2022 датчанин принял участие в 34 матчах, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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