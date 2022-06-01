«Челси» и «Барселона» могут обменяться футболистами

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Серджино Деста. Клуб может предложить взамен права на Сесара Аспиликуэту или Маркоса Алонсо, которыми интересуется испанская команда. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В минувшем сезоне американский защитник отдал три результативные передачи в 31 матче во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Барселона» будет готова продать футболиста, если получит хорошее предложение.

31-летний Алонсо перешёл в «Челси» в 2016 году. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи.



32-летний Аспиликуэта стал игроком лондонского клуба в 2012 году. С тех пор защитник принял участие в 476 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 56 результативных передач. Вместе с «Челси» Сесар выиграл девять трофеев.

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