«Челси» и «Барселона» могут обменяться футболистами

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Серджино Деста. Клуб может предложить взамен права на Сесара Аспиликуэту или Маркоса Алонсо, которыми интересуется испанская команда. Об этом сообщает Daily Mail.
21-летний Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В минувшем сезоне американский защитник отдал три результативные передачи в 31 матче во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Барселона» будет готова продать футболиста, если получит хорошее предложение.
31-летний Алонсо перешёл в «Челси» в 2016 году. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи.
32-летний Аспиликуэта стал игроком лондонского клуба в 2012 году. С тех пор защитник принял участие в 476 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 56 результативных передач. Вместе с «Челси» Сесар выиграл девять трофеев.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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