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Эден Азар заявил, что рад тому, что Килиан Мбаппе не перешёл в «Реал»

Эден Азар заявил, что рад тому, что Килиан Мбаппе не перешёл в «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар сообщил, что остался доволен тем, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перешёл в испанский клуб, а также заявил, что планирует бороться за большее количество игрового времени.

«С Килианом пробиться в стартовый состав было бы ещё сложнее, это точно! Однако я всё равно останусь в «Реале». Уверен, что теперь у меня есть возможность вернуться на свой лучший уровень и получить достаточно игрового времени на поле. Я ещё далек от того, чтобы закончить», — приводит слова Азара на пресс-конференции перед матчем сборной Бельгии в Лиге наций Footmercato.

В нынешнем сезоне Эден Азар провёл за мадридский «Реал» 23 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в € 16 млн.

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