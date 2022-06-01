«Факел» объявил об уходе пяти футболистов из клуба

Пресс-служба «Факела» объявила об уходе пяти футболистов из команды.



Андрей Никитин, Сергей Ещенко и Дэнис Файзуллин покинули «Факел» в связи с истечением срока действия арендных соглашений. Андрей Разборов и Владимир Дядюн ушли из воронежского клуба из-за истечения срока действия контрактов.



«Парни, спасибо вам всем. Вы играли для лучших болельщиков на свете. И вы – в истории клуба. Мы не говорим вам «прощайте», мы говорим «до свидания», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».



Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в РПЛ оформило московское «Торпедо».

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