«Факел» объявил об уходе пяти футболистов из клуба
Поделиться
Пресс-служба «Факела» объявила об уходе пяти футболистов из команды.
Андрей Никитин, Сергей Ещенко и Дэнис Файзуллин покинули «Факел» в связи с истечением срока действия арендных соглашений. Андрей Разборов и Владимир Дядюн ушли из воронежского клуба из-за истечения срока действия контрактов.
«Парни, спасибо вам всем. Вы играли для лучших болельщиков на свете. И вы – в истории клуба. Мы не говорим вам «прощайте», мы говорим «до свидания», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».
Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в РПЛ оформило московское «Торпедо».
Новость по теме«Факел» вошёл в состав членов РФС
Комментарии
- 1 июня 2022
-
12:42
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:15
-
12:07
-
12:05
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:17
-
11:14
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:27
-
10:21
-
10:20
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
Партнерский контент