Польша — Уэльс: прямая трансляция первого матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00
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Сегодня, 1 июня, матчем Польша — Уэльс стартует новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Встреча 1-го тура группового этапа пройдёт на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Начало матча — в 19:00 мск. Эту встречу, как и другие матчи Лиги наций УЕФА, можно смотреть в прямом эфире эксклюзивно в Okko.
Матч Польша — Уэльс обслужит словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Помогать ему будут ассистенты Грега Кордеж и Александар Касапович. Резервный рефери — Давид Смайц.
Сборные Польши и Уэльса представлены в группе 4 Лиги А. Соперниками команд по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Бельгии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.
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