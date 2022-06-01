«ПСЖ» готов перехватить Садио Мане у «Баварии»

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, за 30-летнего сенегальского футболиста парижане готовы предложить € 30 млн — столько же, сколько за него готова заплатить мюнхенская «Бавария». Сообщалось, что Мане уже согласовал с немецкой командой контракт.

Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор сенегальский нападающий в 269 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги? Видео: