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«Ливерпуль» следит за нападающим «Ренна», им также интересуется «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» следит за нападающим «Ренна», им также интересуется «Тоттенхэм»
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Английский «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания нападающего французского «Ренна» Мартена Терье. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

25-летний Терье выступает за «Ренн» с 2020 года. В минувшем сезоне он стал автором 21 гола и четырёх результативных передач в 37 встречах французской Лиги 1. Соглашение футболиста с французской командой истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в подписании Терье и уже сделал предложение о его трансфере «Ренну».

За свою карьеру Терье также играл в составе «Лиона», «Страсбурга» и «Лилля», воспитанником которого и является.

По цене нападающего Эрлинга Холанда. Футболисты, которых покупали за € 75 млн. Видеоролик:

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