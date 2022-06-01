«Ливерпуль» следит за нападающим «Ренна», им также интересуется «Тоттенхэм»
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Английский «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания нападающего французского «Ренна» Мартена Терье. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
25-летний Терье выступает за «Ренн» с 2020 года. В минувшем сезоне он стал автором 21 гола и четырёх результативных передач в 37 встречах французской Лиги 1. Соглашение футболиста с французской командой истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в подписании Терье и уже сделал предложение о его трансфере «Ренну».
За свою карьеру Терье также играл в составе «Лиона», «Страсбурга» и «Лилля», воспитанником которого и является.
По цене нападающего Эрлинга Холанда. Футболисты, которых покупали за € 75 млн. Видеоролик:
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