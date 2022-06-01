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Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала»

Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала»
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Валлийский нападающий Гарет Бэйл на своей странице в соцсетях объявил об уходе из мадридского «Реала».

«Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнёров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали.

Я пришёл в «Реал» девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на «Сантьяго Бернабеу», завоёвывать трофеи и быть часть чего-то великого.

Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью «Реала» и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!» — написал Бэйл.

Напомним, Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

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