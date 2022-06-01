Игонин: уход Кержакова — имиджевая потеря для «Нижнего Новгорода». У него есть амбиции

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал тот факт, что «Нижний Новгород» не предложил новый контракт главному тренеру Александру Кержакову.
«Одно дело работать в тех условиях, которые есть. На мой взгляд, в этом причина. Кержаков, как уже имеющий опыт тренер, просил определённые условия и по футболистам на следующий сезон в том числе. Мне кажется, в «Нижнем» просто не смогли создать эти условия, поэтому решили искать другие варианты.
Потеря ли ли это для нижегородцев? С некой имиджевой точки зрения это потеря. Про Кержакова много говорят, считают его перспективным специалистом. Он мог вырасти и получить определённый опыт, чтобы двигаться дальше с этой командой. Возможно, для него будут более амбициозные варианты, где больше возможностей для реализации. Одно дело иметь амбиции, а другое — возможность их реализовать. В «Нижнем Новгороде» их было недостаточно. Мы знаем, какие у Александра амбиции», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 1 июня 2022
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