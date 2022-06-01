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Радимов отреагировал на уход Кержакова из «Нижнего». Клуб не продлил с ним контракт

Радимов отреагировал на уход Кержакова из «Нижнего». Клуб не продлил с ним контракт
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на уход из «Нижнего Новгорода» главного тренера клуба Александра Кержакова.

«Я ничего не могу сказать — есть руководство. С «Нижним Новгородом» Кержаков провёл нормальный сезон. Потеря ли это для клуба, покажет только время. Главную задачу они решили — остались в РПЛ.

Созрел ли Александр для работы в более именитом клубе? Не могу сказать. Он провёл хороший сезон, но здесь много факторов должно сойтись», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 1 июня, появилась информация о том, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт главному тренеру клуба Александру Кержакову. Команда под руководством Кержакова заняла 11-е место в РПЛ сезона-2021/2022.

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