Радимов отреагировал на уход Кержакова из «Нижнего». Клуб не продлил с ним контракт

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на уход из «Нижнего Новгорода» главного тренера клуба Александра Кержакова.
«Я ничего не могу сказать — есть руководство. С «Нижним Новгородом» Кержаков провёл нормальный сезон. Потеря ли это для клуба, покажет только время. Главную задачу они решили — остались в РПЛ.
Созрел ли Александр для работы в более именитом клубе? Не могу сказать. Он провёл хороший сезон, но здесь много факторов должно сойтись», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 1 июня, появилась информация о том, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт главному тренеру клуба Александру Кержакову. Команда под руководством Кержакова заняла 11-е место в РПЛ сезона-2021/2022.
- 1 июня 2022
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:15
-
12:07
-
12:05
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:17
-
11:14
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:27
-
10:21
-
10:20
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:20