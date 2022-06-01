Салах может уйти в другой клуб АПЛ, если не договорится о новом контракте с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов покинуть мерсисайдский клуб в том случае, если ему не удастся договориться о новом контракте со своей командой. Сообщается, что египтянин предпочтёт остаться в английской Премьер-лиге в случае ухода из «Ливерпуля». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, Мохамед Салах после заключения нового контракта с «Ливерпулем» хочет стать шестым самым высокооплачиваемым игроком в мире. Руководство мерсисайдского клуба пока не может удовлетворить требования египетского форварда.
Источник сообщает, что за последние шесть месяцев между Салахом и «Ливерпулем» не было личных переговоров. В последний раз, когда обсуждался его новый контракт, как сообщалось, существовал огромный разрыв между тем, чего хотел Салах, и тем, что клуб был готов ему предложить.
Ранее форвард «Ливерпуля» заявлял, что не просит «сумасшедших» условий по новому контракту и открыт к подписанию двухлетнего соглашения.
- 1 июня 2022
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