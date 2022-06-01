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«В ущерб себе никто ничего не делает». Колосков о решении «Нижнего» не продлить Кержакова

«В ущерб себе никто ничего не делает». Колосков о решении «Нижнего» не продлить Кержакова
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что руководство «Нижнего Новгорода» не предложило новый контракт главному тренеру клуба Александру Кержакову.

«Откуда я знаю, что послужило причиной не продлевать контракт. Могу сказать, что Кержаков хороший тренер. Я считаю его одним из самых перспективных тренеров из молодой плеяды. А что случилось — не мне судить. Фантазировать на этот счёт я не собираюсь.

Потеря ли для «Нижнего»? Если с тренером не продлили контракт, значит, есть какие-то причины для этого. Никто в ущерб себе ничего не делает. Значит, были какие-то вопросы, которые привели к тому, что контракт не продлили. Потеря или нет — посмотрим через год, когда поработает новый тренер. Можно будет сравнить», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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